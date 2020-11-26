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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21506 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80341 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101198 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117330 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152209 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199997 просмотра

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Бюджет-2021: правительство соберется на внеочередное заседание в ближайшее время

Бюджет-2021: правительство соберется на внеочередное заседание в ближайшее время

Киев  •  УНН

 • 19683 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кабинет министров Украины в ближайшее время соберется на внеочередное заседание для принятия проекта Государственного бюджета на 2021 год. Информацию об этом УНН подтвердил информированный источник.

Так, пока неизвестно точной даты и времени проведения заседания. В то же время, по словам источника, не исключено, что правительство соберется сегодня, 26 ноября.

Напомним, 26 ноября утром стало известно, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021 год.

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 год будет внесены в парламент для второго чтения до конца текущей недели.

Стоит отметить, что на данный момент правительство до сих пор не направило в ВР доработанный ко второму чтению Государственный бюджет на 2021 год.

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