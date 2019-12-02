Бюджет-2020 передали на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сьогодні підписав законопроект №2000 про Державний бюджет України на 2020 рік, наразі документ передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, 2 грудня законопроект №2000 про Державний бюджет України на 2020 рік повернуто з підписом голови ВРУ Дмитра Разумкова та направлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.
Нагадаємо, 14 листопада у Раді ухвалили головний фінансовий документ країни.
У проект Держбюджету-2020 закладені витрати на майбутній рік у 1,195 трлн грн - зростання у порівнянні з 2019-м становить 65,7 млрд грн.
На інфраструктуру запланували виділити 73,7 млрд грн, на охорону здоров'я – 113,3 млрд грн, на освіту – 145,1 млрд грн.
Витрати на національну безпеку і оборону становитимуть 245,8 млрд грн, що на 33,8 млрд грн більше, ніж в 2019 році.
На обслуговування держборгу піде 141,5 млрд грн, соціальну сферу – 293 млрд грн, в тому числі без малого 50 млрд грн на субсидії, 173 млрд грн – на виплату пенсій і 806 млн грн на надбавки одиноким пенсіонерам.
Дефіцит держбюджету планують знизити до 2%. Доходи від приватизації наступного року очікуються на рівні 12 млрд грн, а легалізація грального бізнесу має принести ще 3 млрд грн доходів.
Мінімальна зарплата визначена на рівні 4723 грн. У погодинному розрізі мінімальна заробітна плата становить 28,31 грн.
З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія встановлюється в розмірі 1638 грн.
Також нагадаємо, Разумков заявляв, що Держбюджет-2020 будуть доопрацьовувати.