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Бюджет-2020 передали на підпис Зеленському

Бюджет-2020 передали на підпис Зеленському

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сьогодні підписав законопроект №2000 про Державний бюджет України на 2020 рік, наразі документ передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

Так, 2 грудня законопроект №2000 про Державний бюджет України на 2020 рік повернуто з підписом голови ВРУ Дмитра Разумкова та направлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 14 листопада у Раді ухвалили головний фінансовий документ країни

У проект Держбюджету-2020 закладені витрати на майбутній рік у 1,195 трлн грн - зростання у порівнянні з 2019-м становить 65,7 млрд грн.

На інфраструктуру запланували виділити 73,7 млрд грн, на охорону здоров'я – 113,3 млрд грн, на освіту – 145,1 млрд грн.

Витрати на національну безпеку і оборону становитимуть 245,8 млрд грн, що на 33,8 млрд грн більше, ніж в 2019 році.

На обслуговування держборгу піде 141,5 млрд грн, соціальну сферу – 293 млрд грн, в тому числі без малого 50 млрд грн на субсидії, 173 млрд грн – на виплату пенсій і 806 млн грн на надбавки одиноким пенсіонерам.

Дефіцит держбюджету планують знизити до 2%. Доходи від приватизації наступного року очікуються на рівні 12 млрд грн, а легалізація грального бізнесу має принести ще 3 млрд грн доходів.

Мінімальна зарплата визначена на рівні 4723 грн. У погодинному розрізі мінімальна заробітна плата становить 28,31 грн.

З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія встановлюється в розмірі 1638 грн.

Також нагадаємо, Разумков заявляв, що Держбюджет-2020 будуть доопрацьовувати.

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