Бюджет-2020 передали на підпис Зеленському

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сьогодні підписав законопроект №2000 про Державний бюджет України на 2020 рік, наразі документ передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.