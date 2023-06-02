Бужанський відмовився переходити на українську в ефірі новин. Данілов порадив нардепу забиратися з політики

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Секретар РНБО порадив нардепу забиратися з політики через те, що Бужанський відмовився переходити на українську мову.

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“Недобиткам т.зв. "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні. Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб”, - написав Данилов.

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Втім на цьому історія не завершилась. Бужанський вирішиш відреагувати на критику Данілова і оприлюднив відповідний допис у Telegram.

"Рекомендував би Данілову десь дізнатися про те, що написано в Конституції України та навчитися поважати її, ознайомитися зі змістом 161 статті Кримінального Кодексу України, припинити робити вчинки та заяви, що йдуть у розріз із процесом вступу України до Європейського Союзу.

І навчитися поважати сотні тисяч українських військовослужбовців та мільйони українських громадян, російськомовних, так само, як і сам Данілов, які своєю рідною мовою є аж ніяк не меншими патріотами України, ніж він.

Який, за його словами, знав про майбутню російську агресію ще у вересні 2021 року, але нікому про це не сказав, і не зробив жодних дій, спрямованих на запобігання агресії, чим очевидно і безумовно допоміг рф.

Кому бути депутатом Верховної Ради, а кому ні, вирішують українські громадяни-виборці, а не випадковий чиновник, який намагається знайти привід помститися за неодноразову гостру критику, яка справедливо звучала на його адресу.

Повага до України починається з поваги до всіх її громадян, до її Конституції та законів, до свободи совісті, за яку мільйони українців гинули століттями, і, на жаль, продовжують гинути вже дев'ять років. Все це пану секретареві РНБО необхідно нарешті зрозуміти. І припинити підігравати військовим злочинцям - путіну та його банді, розколюючи країну", - написав Бужанський. Щоправда, свій допис він зробив російською.

Що передувало

Бужанський від "Слуги народу" відмовився переходити на українську в ефірі телемарафону 31 травня.

Його запросили дати коментар, чому він єдиний проголосував проти запровадження 8 травня Днем перемоги над нацизмом.

Однак до обговорення так і не дійшли. Спершу нардеп проігнорував вітання "Слава Україні", але за кілька секунд таки промовив "Так, слава Україні". Після чого почав свою промову російською.