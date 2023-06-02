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Бужанский отказался переходить на украинский в эфире новостей. Данилов посоветовал нардепу убираться из политики

Бужанский отказался переходить на украинский в эфире новостей. Данилов посоветовал нардепу убираться из политики

Киев • УНН

 • 954121 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал выступление на русском языке нардепа Максима Бужанского от "Слуги народа" в эфире телеканала "Киев24", передает УНН.

Детали

Секретарь СНБО посоветовал нардепу убираться из политики из-за того, что Бужанский отказался переходить на украинский язык.

Цитата

“Недобиткам т.н. "русского мира", которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русскам", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине. Вся пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, должна и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам”, - написал Данилов.

Добавим

Впрочем на этом история не завершилась. Бужанский решил отреагировать на критику Данилова и обнародовал соответствующее сообщение в Telegram.

"Рекомендовал бы Данилову где-то узнать о том, что написано в Конституции Украины и научиться уважать ее, ознакомиться с содержанием 161 статьи Уголовного Кодекса Украины, прекратить совершать поступки и делать заявления, идущие в разрез с процессом вступления Украины в Европейский Союз.

И научиться уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных, так же, как и сам Данилов, которые на своем родном языке являются отнюдь не меньшими патриотами Украины, чем он.

Который, по его словам, знал о предстоящей российской агрессии еще в сентябре 2021 года, но никому об этом не сказал, и не предпринял никаких действий, направленных на предотвращение агрессии, чем очевидно и безусловно помог рф.

Кому быть депутатом Верховной Рады, а кому нет, решают украинские граждане-избиратели, а не случайный чиновник, пытающийся найти повод отомстить за неоднократную острую критику, которая справедливо звучала в его адрес.

Уважение к Украине начинается с уважения ко всем ее гражданам, к ее Конституции и законам, к свободе совести, за которую миллионы украинцев гибли веками, и, к сожалению, продолжают гибнуть уже девять лет. Все это господину секретарю СНБО необходимо наконец понять. И прекратить подыгрывать военным преступникам - путину и его банде, раскалывая страну", - написал Бужанский. Правда, свой пост он сделал на русском.

Что предшествовало

Бужанский от "Слуги народа" отказался переходить на украинский в эфире телемарафона 31 мая.

Его пригласили дать комментарий, почему он единственный проголосовал против введения 8 мая Днем победы над нацизмом.

Однако до обсуждения так и не дошли. Сначала нардеп проигнорировал приветствие "Слава Украине", но через несколько секунд таки сказал "Да, слава Украине". После чего начал свою речь на русском.

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