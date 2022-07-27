Був на розгляді понад два роки: Рада ухвалила закон про акціонерні товариства
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Верховна Рада прийняла новий закон №2493 "Про акціонерні товариства". "За" проголосували 232 нардепи. Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Як зазначено у пояснювальній записці, документ має на меті "підвищення рівня корпоративного управління у господарських товариствах відповідно до європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу".
Закон передбачає: запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування; приведення ряду його норм (щодо представництва акціонерів, злиття, приєднання, виділення та поділу акціонерних товариств) у відповідність до законодавства ЄС; надання можливості запровадження в акціонерних товариствах однорівневої структури управління суспільством тощо.
Додамо
Документ знаходився на розгляді парламенту з листопада 2019 року.