Був на розгляді понад два роки: Рада ухвалила закон про акціонерні товариства

Деталі

Як зазначено у пояснювальній записці, документ має на меті "підвищення рівня корпоративного управління у господарських товариствах відповідно до європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу".

Закон передбачає: запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування; приведення ряду його норм (щодо представництва акціонерів, злиття, приєднання, виділення та поділу акціонерних товариств) у відповідність до законодавства ЄС; надання можливості запровадження в акціонерних товариствах однорівневої структури управління суспільством тощо.

Додамо

Документ знаходився на розгляді парламенту з листопада 2019 року.