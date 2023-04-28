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Бунт у Капітолії: колишній віце-президент Пенс постав перед Великим журі, яке перевіряє Трампа

Бунт у Капітолії: колишній віце-президент Пенс постав перед Великим журі, яке перевіряє Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Колишній віце-президент США Майк Пенс дав свідчення перед федеральним Великим журі, яке розслідує наслідки виборів 2020 року та дії тодішнього президента Дональда Трампа та інших політиків, повідомили CNN джерела, знайомі з цим питанням, пише УНН.

Деталі

Свідчення знаменують собою важливий етап у кримінальному розслідуванні, і вперше в сучасній історії віце-президент був змушений дати свідчення про президента, поряд з яким він працював.

Пенс давав свідчення понад п'ять годин, повідомило CNN джерело.

Пенс вперше під присягою розповів про свої прямі розмови з Трампом 6 січня 2021 року. Трамп неодноразово безуспішно чинив на нього тиск, щоб він заблокував результати виборів 2020 року, у тому числі вранці 6 січня під час приватного телефонного дзвінка.

Розмови Трампа з Пенсом і про Пенса за кілька днів до бунту в Капітолії викликали велику цікавість у слідчих, які розслідували напад.

Хоча Пенс відмовився давати свідчення перед спеціальним комітетом Палати представників, який розслідував повстання, люди, які перебували на орбіті Трампа, розповіли комітету про гарячу телефонну розмову, яку він мав з Пенсом у день нападу, в якому він ображав свого віце-президента. Пенс і Трамп не розмовляли під час нападу на сам Капітолій.

Багато з того, що відомо про зв'язки Трампа з Пенсом, що призвели до повстання, отримано з мемуарів колишнього віце-президента, опублікованих минулого року, а також людей, які дали свідчення під час розслідування нападу Палатою представників.

Колишній спеціальний помічник Трампа, сказав, що пам'ятає, як Трамп називав Пенса «слабаком». Трамп обзивав Пенса, посилаючись на принизливий термін.

Що стосується Пенса, то багато з його публічних коментарів про розмови з Трампом у дні до і після повстання він розкрив у своїх мемуарах.

У книзі Пенс написав, що Трамп сказав йому за кілька днів до нападу, що викличе ненависть сотень тисяч людей, тому що він «занадто чесний», щоб спробувати скасувати результати виборів 2020 року.

Колишній віце-президент також сказав у книзі, що він попросив свого головного юрисконсульта провести брифінг щодо процедур Закону про підрахунок голосів після того, як Трамп у телефонній розмові 5 грудня вперше згадав про оскарження результатів виборів у Палаті представників.

За обідом 21 грудня Пенс написав, що він намагався переконати Трампа прислухатися до поради команди радників Білого дому, а не до сторонніх юристів, пропозицію, яку тодішній президент відкинув.

Пенс, колишній губернатор штату Індіана та конгресмен, сказав, що Трамп поставив під загрозу свою сім'ю та всіх інших, хто був у Капітолії того дня, і історія приверне його до «відповідальності».

Трамп виступав у Нью-Гемпширі, коли з'явилися новини про появу Пенса на свідченнях Великому журі. На запитання, чи він стурбований свідченнями, Трамп відповів: «Ні, і я нічого про це не знаю».

Незважаючи на свою появу в суді, Пенс — ключовий потенційний суперник Трампа у боротьбі за висування кандидатом у президенти від республіканців у 2024 році.

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