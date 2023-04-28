Бунт в Капитолии: бывший вице-президент Пенс предстал перед Большим жюри, которое проверяет Трампа

Детали

Показания знаменуют собой важный этап в уголовном расследовании, и впервые в современной истории вице-президент был вынужден дать показания о президенте, рядом с которым он работал.

Пенс давал показания более пяти часов, сообщил CNN источник.

Пенс впервые под присягой рассказал о своих прямых разговорах с Трампом 6 января 2021 года. Трамп неоднократно безуспешно оказывал на него давление, чтобы он заблокировал результаты выборов 2020 года, в том числе утром 6 января во время частного телефонного звонка.

Разговоры Трампа с Пенсом и о Пенсе за несколько дней до бунта в Капитолии вызвали большой интерес у следователей, расследовавших нападение.

Хотя Пенс отказался давать показания перед специальным комитетом Палаты представителей, который расследовал бунт, люди, которые находились на орбите Трампа, рассказали комитету о горячем телефонном разговоре, который он имел с Пенсом в день нападения, в котором он оскорблял своего вице-президента. Пенс и Трамп не разговаривали во время нападения на сам Капитолий.

Многое из того, что известно о связях Трампа с Пенсом, приведших к восстанию, получено из мемуаров бывшего вице-президента, опубликованных в прошлом году, а также людей, которые дали показания во время расследования нападения Палатой представителей.

Бывший специальный помощник Трампа, сказал, что помнит, как Трамп называл Пенса «слабаком». Трамп обзывал Пенса, ссылаясь на унизительный термин.

Что касается Пенса, то многие из его публичных комментариев о разговорах с Трампом в дни до и после восстания он раскрыл в своих мемуарах.

В книге Пенс написал, что Трамп сказал ему за несколько дней до нападения, что вызовет ненависть сотен тысяч людей, потому что он «слишком честен», чтобы попытаться отменить результаты выборов 2020 года.

Бывший вице-президент также сказал в книге, что он попросил своего главного юрисконсульта провести брифинг о процедурах Закона о подсчете голосов после того, как Трамп в телефонном разговоре 5 декабря впервые упомянул об обжаловании результатов выборов в Палате представителей.

За обедом 21 декабря Пенс написал, что он пытался убедить Трампа прислушаться к совету команды советников Белого дома, а не к сторонним юристам, предложение, которое тогдашний президент отверг.

Несмотря на свое появление в суде, Пенс — ключевой потенциальный соперник Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев в 2024 году.