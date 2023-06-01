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Була команда міста, що всі укриття мають бути закриті - голова столичної райадміністрації про зачинені бомбосховища

Була команда міста, що всі укриття мають бути закриті - голова столичної райадміністрації про зачинені бомбосховища

Київ • УНН

 • 3118727 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Голова Деснянської районної адміністрації Києва Дмитро Ратніков в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію із зачиненими бомбосховищами у столиці, заявивши, що командою міста було закрити всі укриття, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні мене здивувало те, що я прочитав, що міській голова звинувачує голів районів у таких речах (закритих укриттях - Ред.). Хоча насправді, мушу сказати, що є алгоритм певних дій, який визначений якраз міським головою. Була команда міста, що всі укриття мають бути закриті. А сьогодні вже зібрав міський голова всіх голів районів і прийняв рішення про те, що всі укриття мають відкриватися", - сказав він.

Деталі

Ратніков також додав, що наразі правоохоронні органи встановлюють всі деталі та обставини випадку із зачиненим укриттям у лікарні.

"Сьогодні стоїть питання про те, як зробити так, щоб такого більше ніколи не було. Насправді, головна дискусія сьогоднішнього дня і те, чим займаються сьогодні правоохоронні органи - вони з'ясовують чи дійсно в даний момент у даному укритті були відкриті двері і був вільний доступ для тих мешканців, які встигли за ці декілька хвилин від початку повітряної тривоги добігти до входу в це укриття, яке знаходиться на центральному вході цієї лікарні.

Відповідно правоохоронні органи займаються данним питанням. Ми зі свого боку ініціювали службове розслідування щодо відповідальних осіб. І будемо чекати на висновки слідчої групи", - зазначив голова Деснянської райадміністрації міста Києва.

Нагадаємо

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н.

Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України) та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).

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