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Была команда города, что все укрытия должны быть заперты - глава столичной райадминистрации о закрытых бомбоубежищах

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Председатель Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Ратников в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию с закрытыми бомбоубежищами в столице, заявив, что командой города было закрыть все укрытия, передает УНН.

Цитата

"Сегодня меня удивило то, что я прочитал, что городской голова обвиняет глав районов в таких вещах (закрытых укрытиях - Ред.). Хотя на самом деле, должен сказать, что есть алгоритм определенных действий, который определен как раз городским головой. Была команда города, что все укрытия должны быть закрыты. А сегодня уже собрал городской голова всех глав районов и принял решение о том, что все укрытия должны открываться", - сказал он.

Детали

Ратников также добавил, что сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали и обстоятельства случая с закрытым укрытием в больнице.

"Сегодня стоит вопрос о том, как сделать так, чтобы такого больше никогда не было. На самом деле, главная дискуссия сегодняшнего дня и то, чем занимаются сегодня правоохранительные органы - они выясняют действительно ли в данный момент в данном укрытии были открыты двери и был свободный доступ для тех жителей, которые успели за эти несколько минут от начала воздушной тревоги добежать до входа в это укрытие, которое находится на центральном входе этой больницы.

Соответственно правоохранительные органы занимаются данным вопросом. Мы со своей стороны инициировали служебное расследование в отношении ответственных лиц. И будем ждать выводов следственной группы", - отметил председатель Деснянской райадминистрации города Киева.

Напомним

Как сообщалось, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибло три человека, в том числе ребенок 2013 г.р.

Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.

По данному факту было начато уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) и оставления в опасности, которое привело к смерти (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

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