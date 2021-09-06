Будівництво кордону: протягом наступного року має бути закрита ділянка з Росією

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Протягом наступних трьох років має бути збудований державний кордон України, ділянку українсько-російського кордону планується закрити протягом наступного року. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у понеділок під час презентації пріоритетних напрямків роботи МВС, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Нещодавно Президентом України було ініційовано засідання РНБО саме з питання будівництва державного кордону. І сьогодні вперше за 30 років поставлена дуже чітка мета — протягом наступних трьох років збудувати державний кордон України, а це — понад 4,5 тис. км сухопутного кордону, а також охорона морського кордону”, — сказав Монастирський.

“Якщо ми говоримо за цю мету, то вона сьогодні особисто знаходиться на моєму контролі, на контролі Президента України, і пріоритетними напрямками для побудови такого кордону будуть, звичайно, кордон з Російською Федерацією, кордон з Республікою Білорусь та Республікою Молдова”, — зазначив він.

Деталі

Зі слів міністра, цей проект вже опрацьовується з більшістю міністерств країни і 16-ма обласними адміністраціями, де має будуватись кордон.

“Строки Президентом були поставлені дуже чітко — протягом наступного року має бути закрита ділянка українсько-російського кордону і збудована значна частина ділянки українсько-білоруського кордону і кордону з республікою Молдова”, — додав міністр.

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