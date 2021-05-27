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The Guardian

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У ДПСУ заперечують заяву прикордонної служби РФ про припинення Україною будівництва "Стіни" на кордоні

Київ • УНН

 • 32963 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. У Державній прикордонній службі України заперечили заяву керівника Прикордонної служби ФСБ РФ Володимира Кулішова про припинення проекту з інженерного облаштування кордону (проект "Стіна"). Роботи на кордоні України з РФ продовжується в рамках інженерного облаштування. Про це у коментарі УНН заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

У ДПСУ заперечують заяву прикордонної служби РФ про припинення Україною будівництва "Стіни" на кордоні

Цитата:

“Інженерне облаштування кордону України не припинялося. І, дійсно, це в залежності від плану та від виділених коштів. Від початку робіт, на інженерне облаштування кордону було виділено близько 2 млрд гривень. На цей рік також кошти передбачені, і роботи продовжуватимуться, будь що б там не заявляла російська сторона”, - зазначив Демченко.

Деталі

За словами спікера ДПСУ, облаштування кордону з РФ також включає в себе також технічні засоби у вигляді систем відеоспостереження. Демченко також зазначив, що відомство щороку закуповує нові комплекси безпілотної авіації, і активно їх використовує в обороні.

“Те, що вони не бачать, що ми там проводимо якісь роботи, не означає, що ми нічого не робимо. Це інженерне облаштування, це ж не тільки протитранспортні рви або загородження. Це, власне, комплекс інженерних споруд, в тому числі, і протитранспортні рви, і металеві загородження, це контрольно-світова смуга. І все це Україна посилює технічними засобами у вигляді систем відеоспостереження”, - наголосив Демченко.

Спікер ДПСУ зазначив, що заяви голови Прикордонної Служби ФСБ Росії Володимира Кулішова про “недружні дії” з боку України є абсурдними.

Натомість, він закликав Росію звернути увагу на облаштування свого кордону, оскільки ДПСУ неодноразово фіксувала порушення з того боку.

Спікер прикордонної служби вважає, що країна-агресор не бачить порушення через погане облаштування свого кордону. Демченко згадав ситуацію, коли в грудні у Сумській області Росія намагалася звинуватити Україну щодо порушників, які, начебто перетнули кордон України з Росією. Після чого відбулася перестрілка.

“Тоді ми змогли довести свою невинуватість завдяки мінімальним елементам інженерного облаштування. Ми змогли їм довести, та продемонструвати свою позицію, що ніякого порушення України з Росією на тій ділянці, на якій вони вказували, не було”, - резюмував Демченко.

Доповнення

Володимир Кулішов заявив в інтерв'ю "РИА Новости", що Україна перестала рити рів на кордоні з Росією в рамках проекту "Стіна". Він припускав нестачу грошових коштів, через що, на його думку, роботи припинилися.

Що було раніше

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною.

Такі дії РФ викликали занепокоєння. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.

Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.

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