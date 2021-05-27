В ГПСУ отрицают заявление пограничной службы РФ о прекращении Украиной строительства "Стены" на границе

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31088 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 66112 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 113803 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107557 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61407 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71968 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186290 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150391 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158204 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138571 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 13150 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17668 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15589 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14346 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12725 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 113804 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107558 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86300 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98527 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128509 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4836 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10357 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12729 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15591 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17670 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

В ГПСУ отрицают заявление пограничной службы РФ о прекращении Украиной строительства "Стены" на границе

Киев • УНН

 • 32963 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Государственной пограничной службе Украины опровергли заявление руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Владимира Кулешова о прекращении проекта по инженерному обустройству границы (проект "Стена"). Работы на границе Украины с РФ продолжаются в рамках инженерного обустройства. Об этом в комментарии УНН заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В ГПСУ отрицают заявление пограничной службы РФ о прекращении Украиной строительства "Стены" на границе

Цитата:

"Инженерное обустройство границы Украины не прекращалось. И, действительно, это в зависимости от плана и от выделенных средств. С начала работ, на инженерное обустройство границы было выделено около 2 млрд гривен. На этот год также средства предусмотрены, и работы будут продолжаться, чтобы там ни заявляла российская сторона", - отметил Демченко.

Детали

По словам спикера ГПСУ, обустройство границы с РФ также включает в себя также технические средства в виде систем видеонаблюдения. Демченко также отметил, что ведомство ежегодно закупает новые комплексы беспилотной авиации, и активно их использует в обороне.

"То, что они не видят, что мы там проводим какие-то работы, не означает, что мы ничего не делаем. Это инженерное обустройство, это не только противотранспортные рвы или заграждения. Это, собственно, комплекс инженерных сооружений, в том числе, и противотранспортные рвы, и металлические заграждения, это контрольно-мировая полоса. И все это Украина усиливает техническими средствами в виде систем видеонаблюдения", - отметил Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что заявления главы Пограничной Службы ФСБ России Владимира Кулешова о "недружественных действиях" со стороны Украины являются абсурдными.

Вместо этого, он призвал Россию обратить внимание на обустройство своей границы, поскольку ГПСУ неоднократно фиксировала нарушения с той стороны.

Спикер пограничной службы считает, что страна-агрессор не видит нарушения из-за плохого обустройства своей границы. Демченко вспомнил ситуацию, когда в декабре в Сумской области Россия пыталась обвинить Украину в отношении нарушителей, которые якобы пересекли границу Украины с Россией. После чего произошла перестрелка.

"Тогда мы смогли доказать свою невиновность благодаря минимальным элементам инженерного обустройства. Мы смогли им доказать, и показать свою позицию, что никакого нарушения Украины с Россией на том участке, на котором они указывали, не было", - резюмировал Демченко.

Дополнение

Владимир Кулешов заявил в интервью "РИА Новости", что Украина перестала рыть ров на границе с Россией в рамках проекта "Стена". Он предполагал недостаток денежных средств, из-за чего, по его мнению, работы прекратились.

Что было раньше

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной.

Такие действия РФ вызвали беспокойство. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66