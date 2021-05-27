В ГПСУ отрицают заявление пограничной службы РФ о прекращении Украиной строительства "Стены" на границе

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"Инженерное обустройство границы Украины не прекращалось. И, действительно, это в зависимости от плана и от выделенных средств. С начала работ, на инженерное обустройство границы было выделено около 2 млрд гривен. На этот год также средства предусмотрены, и работы будут продолжаться, чтобы там ни заявляла российская сторона", - отметил Демченко.

Детали

По словам спикера ГПСУ, обустройство границы с РФ также включает в себя также технические средства в виде систем видеонаблюдения. Демченко также отметил, что ведомство ежегодно закупает новые комплексы беспилотной авиации, и активно их использует в обороне.

"То, что они не видят, что мы там проводим какие-то работы, не означает, что мы ничего не делаем. Это инженерное обустройство, это не только противотранспортные рвы или заграждения. Это, собственно, комплекс инженерных сооружений, в том числе, и противотранспортные рвы, и металлические заграждения, это контрольно-мировая полоса. И все это Украина усиливает техническими средствами в виде систем видеонаблюдения", - отметил Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что заявления главы Пограничной Службы ФСБ России Владимира Кулешова о "недружественных действиях" со стороны Украины являются абсурдными.

Вместо этого, он призвал Россию обратить внимание на обустройство своей границы, поскольку ГПСУ неоднократно фиксировала нарушения с той стороны.

Спикер пограничной службы считает, что страна-агрессор не видит нарушения из-за плохого обустройства своей границы. Демченко вспомнил ситуацию, когда в декабре в Сумской области Россия пыталась обвинить Украину в отношении нарушителей, которые якобы пересекли границу Украины с Россией. После чего произошла перестрелка.

"Тогда мы смогли доказать свою невиновность благодаря минимальным элементам инженерного обустройства. Мы смогли им доказать, и показать свою позицию, что никакого нарушения Украины с Россией на том участке, на котором они указывали, не было", - резюмировал Демченко.

Дополнение

Владимир Кулешов заявил в интервью "РИА Новости", что Украина перестала рыть ров на границе с Россией в рамках проекта "Стена". Он предполагал недостаток денежных средств, из-за чего, по его мнению, работы прекратились.

Что было раньше

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной.



Такие действия РФ вызвали беспокойство. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".



Москва 22 апреля объявила об отводе войск.



