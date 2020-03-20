Будівлю мерії Києва підсвітять у кольори Італії на знак підтримки у боротьбі з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З п’ятниці до неділі будівлю столичної мерії підсвітять у кольори італійського прапору на знак підтримку держави у боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає УНН.
“Київ розпочав акцію на підтримку Італії. Ми отримуємо інформацію від ЗМІ про те, наскільки там складна ситуація. Багато хто з вас міг побачити, що ми встановили вздовж Хрещатика прапорці Італії та України. Сьогодні з вечора, з п’ятниці до неділі будівлю мерії підсвітять у кольори італійського прапору в підтримку людей, хто бореться з цією небезпечною хворобою”, — повідомив Віталій Кличко.
Він підкреслив відвагу і непохитність у виконанні своєї роботи італійських лікарів та висловив підтримку італійському народу.
Нагадаємо, кількість померлих в Італії за добу 18 березня від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склала 427. Всього з початку спалаху померли понад 3,4 тисяч осіб.