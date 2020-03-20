Здание мэрии Киева подсветят в цвета Италии в знак поддержки в борьбе с коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98572 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102930 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105003 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104055 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112539 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100628 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105150 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106620 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131547 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Здание мэрии Киева подсветят в цвета Италии в знак поддержки в борьбе с коронавирусом

Здание мэрии Киева подсветят в цвета Италии в знак поддержки в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 23657 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. С пятницы по воскресенье здание столичной мэрии подсветят в цвета итальянского флага в знак поддержку государства в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.

“Киев начал акцию в поддержку Италии. Мы получаем информацию от СМИ о том, насколько там сложная ситуация. Многие из вас мог увидеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Италии и Украины. Сегодня с вечера, с пятницы по воскресенье здание мэрии подсветят в цвета итальянского флага в поддержку людей, кто борется с этой опасной болезнью”, — сообщил Виталий Кличко.

Он подчеркнул отвагу и стойкость в выполнении своей работы итальянских врачей и выразил поддержку итальянскому народу.

Напомним, количество умерших в Италии за сутки 18 марта от заболевания, вызванного коронавируса нового типа, составила 427. Всего с начала вспышки умерли более 3,4 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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