Здание мэрии Киева подсветят в цвета Италии в знак поддержки в борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С пятницы по воскресенье здание столичной мэрии подсветят в цвета итальянского флага в знак поддержку государства в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.
“Киев начал акцию в поддержку Италии. Мы получаем информацию от СМИ о том, насколько там сложная ситуация. Многие из вас мог увидеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Италии и Украины. Сегодня с вечера, с пятницы по воскресенье здание мэрии подсветят в цвета итальянского флага в поддержку людей, кто борется с этой опасной болезнью”, — сообщил Виталий Кличко.
Он подчеркнул отвагу и стойкость в выполнении своей работы итальянских врачей и выразил поддержку итальянскому народу.
Напомним, количество умерших в Италии за сутки 18 марта от заболевания, вызванного коронавируса нового типа, составила 427. Всего с начала вспышки умерли более 3,4 тысяч человек.