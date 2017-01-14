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"Будівельник" переміг "Черкаські Мавпи" в Суперлізі Парі-Матч

"Будівельник" переміг "Черкаські Мавпи" в Суперлізі Парі-Матч

Київ • УНН

 • 9484 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. У першому поєдинку Нового року Суперліги Парі-Матч київський "Будівельник" в "Палаці Спорту" приймав "Черкаські Мавпи", передає кореспондент УНН.

У першій чверті гості з Черкас боролися на рівних і не відпускали свого іменитого суперника – 17:12 на користь "будівелів". На початку другого відрізку гості вийшли вперед (19:21), але на це дев'ятикратний чемпіон України відповів своїм ривком 9:1.

Влучним кидком Генрі Дугата завершилася перша половина матчу – 36:29.

Третю чверть господарі проводили більш вдало і були попереду з двозначною перевагою, проте два влучання з дальньої дистанції від Максима Івшина скоротили відставання гостей до 4-х балів – 53:49. У фінальний проміжок матчу кияни повернули собі більш впевнену перевагу і завершили протистояння на свою користь 76:68.

Персональна статистика: "Будівельник" – Крутоус 19 очок + 4 підбирання, Анісімов 15 + 6 пд, Дугат 15, "Черкаські Мавпи" – Чумаков 13, Івшин 12, Кальніченко 11 + 9 пд, Кольченко 11.

Варто відзначити, що гру у складі киян пропускав захисник збірної України Руслан Отверченко та досвідчений форвард Арту Дроздов. За "Мавп" не грав Олесій Адедиран та баскетболіст молодіжної збірної України Олександр Кобець.

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