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"Будивельник" победил "Черкасские Мавпы" в Суперлиге Пари-Матч

"Будивельник" победил "Черкасские Мавпы" в Суперлиге Пари-Матч

Киев • УНН

 • 9484 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В первом поединке Нового года Суперлиги Пари-Матч киевский "Будивельник" во "Дворце Спорта" принимал "Черкасские Мавпы", передает корреспондент УНН.

В первой четверти гости из Черкасс боролись на равных и не отпускали своего именитого соперника - 17:12 в пользу хозяев. В начале второго отрезка гости вышли вперед (19:21), но на это девятикратный чемпион Украины ответил своим рывком 9:1.

Метким броском Генри Дугата завершилась первая половина матча - 36:29.

Третью четверть хозяева проводили более удачно и были впереди с двузначным преимуществом, однако два попадания с дальней дистанции от Максима Ившина сократили отставание гостей до 4-х баллов - 53:49. В финальный промежуток матча киевляне вернули себе более уверенное преимущество и завершили противостояние в свою пользу 76:68.

Персональная статистика: "Будивельник" - Крутоус 19 очков + 4 подбора, Анисимов 15 + 6 пд, Дугат 15 "Черкасские Мавпы" - Чумаков 13, Ившин 12, Кальниченко 11 + 9 пд, Кольченко 11.

Стоит отметить, что игру в составе киевлян пропускал защитник сборной Украины Руслан Отверченко и опытный форвард Арту Дроздов. За "Черкасские Мавпы" не играл Алексей Адедиран и баскетболист молодежной сборной Украины Александр Кобец.

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