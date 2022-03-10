Машинобудівна компанія Caterpillar призупиняє діяльність у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки Caterpillar заявив, що призупиняє діяльність у Росії через російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну заяву компанії.
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“Ми дотримуємося всіх застосованих законів і змінюємо санкції, залишаючись зосередженими на наших співробітниках, дилерах і клієнтах. Операції в Росії стають дедалі складнішими, зокрема перебої в ланцюгу постачань і санкції, тому ми призупиняємо діяльність на наших російських виробничих потужностях”, - йдеться в повідомленні.
Компанія також пожертвує понад 1 мільйон доларів США як для нагальних, так і довгострокових потреб гуманітарної кризи в Україні.
Нагадаємо
Нафтова компанія Shell оголосила про намір поступово відмовлятися від російської нафти та газу, а також закрити АЗС на території РФ.