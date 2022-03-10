Машиностроительная компания Caterpillar приостанавливает деятельность в России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники Caterpillar заявил, что приостанавливает деятельность в России из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление компании.
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“Мы соблюдаем все применимые законы и меняем санкции, оставаясь сосредоточенными на наших сотрудниках, дилерах и клиентах. Операции в России становятся все сложнее, в частности перебои в цепи поставок и санкции, поэтому мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях”, - говорится в сообщении.
Компания также пожертвует более 1 миллиона долларов США как для насущных, так и долгосрочных потребностей гуманитарного кризиса в Украине.
Напомним
Нефтяная компания Shell объявила о намерении постепенно отказываться от российской нефти и газа, а также закрыть АЗС на территории РФ.