Машиностроительная компания Caterpillar приостанавливает деятельность в России

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“Мы соблюдаем все применимые законы и меняем санкции, оставаясь сосредоточенными на наших сотрудниках, дилерах и клиентах. Операции в России становятся все сложнее, в частности перебои в цепи поставок и санкции, поэтому мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях”, - говорится в сообщении.

Компания также пожертвует более 1 миллиона долларов США как для насущных, так и долгосрочных потребностей гуманитарного кризиса в Украине.

Напомним

Нефтяная компания Shell объявила о намерении постепенно отказываться от российской нефти и газа, а также закрыть АЗС на территории РФ.



