Буданов заявив, що росія немає потенціалу для чергового наступу де-небудь в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Керівник військової розвідки МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю Yahoo News висловив думку, що росія не має жодного потенціалу для проведення нового військового наступу в Україні, пише УНН.
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«На сьогоднішній день росія немає ні військового, ні економічного, ні політичного потенціалу для створення чергової спроби серйозного наступу де-небудь на території України», — сказав Буданов.
Але, за словами керівника ГУР, ворог здатний до оборонних дій.
«Він цілком здатний вести серйозні оборонні дії, і це якраз та проблема, з якою ми зіштовхнемося», — сказав Буданов, маючи на увазі очікуваний контрнаступ України.
Буданов відмовився повідомити подробиці про те, де і коли відбуватиметься контрнаступ. Але висловив упевненість, що окупований Крим «буде звільнено, тому що наша перемога неможлива без звільнення Криму».
Глава ГУР також додав, що російські запаси ракет майже вичерпані.
«Вони намагаються накопичити певні запаси і тримати їх напоготові, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда в тому, що вони майже звели свої запаси до нуля».
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