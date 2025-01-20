Бронювання і не тільки: у "Дії" відновили доступ до важливих держпослуг після російської кібератаки

Актові записи, послуги ФОП, бронювання та інші документи й сервіси знову в "Дії", повідомили в онлайн-сервісі державних послуг у понеділок, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Мінʼюст відновило роботу реєстрів ЄДР та ДРАЦС, тож у "Дії" знову доступні:

Актові записи

Послуги ФОП

Бронювання працівників

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Також запрацювало подання заяв до міжнародного Реєстру збитків на порталі "Дія".

Окрім того, як повідомляється, доступні "багато інших послуг".

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