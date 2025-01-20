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Бронювання і не тільки: у "Дії" відновили доступ до важливих держпослуг після російської кібератаки

Київ • УНН

 • 29741 перегляди

Роботу реєстрів ЄДР та ДРАЦС відновлено, тож у застосунку "Дія" знову доступні актові записи, послуги ФОП, бронювання працівників та інші сервіси.

Актові записи, послуги ФОП, бронювання та інші документи й сервіси знову в "Дії", повідомили в онлайн-сервісі державних послуг у понеділок, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Мінʼюст відновило роботу реєстрів ЄДР та ДРАЦС, тож у "Дії" знову доступні:

  • Актові записи
    • Послуги ФОП
      • Бронювання працівників
        • Свідоцтва про народження
          • Витяг про місце проживання дитини

            Також запрацювало подання заяв до міжнародного Реєстру збитків на порталі "Дія". 

            Окрім того, як повідомляється, доступні "багато інших послуг".

            Реєстри України відновлено після масштабної російської кібератаки: що змінилося20.01.25, 11:31 • 114071 перегляд

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            СуспільствоПолітика
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