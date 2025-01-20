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Бронирование и не только: в "Дія" восстановили доступ к важным госуслугам после российской кибератаки

Киев  •  УНН

 • 10785 просмотра

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Работа реестров ЕГР и ГРАГС восстановлена, поэтому в приложении «Дія» снова доступны актовые записи, услуги ФЛП, бронирование работников и другие сервисы.

Актовые записи, услуги ФЛП, бронирование и другие документы и сервисы снова в "Дія", сообщили в онлайн-сервисе государственных услуг в понедельник, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Минюст возобновил работу реестров ЕГР и ГРАГС, поэтому в "Дія" снова доступны:

  • Актовые записи
    • Услуги ФЛП
      • Бронирование работников
        • Свидетельства о рождении
          • Выписка о месте проживания ребенка

            Также заработала подача заявлений в международный Реестр убытков на портале "Дія". 

            Кроме того, как сообщается, доступны "многие другие услуги".

            Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось20.01.25, 11:31 • 102838 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Обществополитика
            ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
            ukrainaУкраина

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