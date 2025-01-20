Бронирование и не только: в "Дія" восстановили доступ к важным госуслугам после российской кибератаки
Киев • УНН
Работа реестров ЕГР и ГРАГС восстановлена, поэтому в приложении «Дія» снова доступны актовые записи, услуги ФЛП, бронирование работников и другие сервисы.
Актовые записи, услуги ФЛП, бронирование и другие документы и сервисы снова в "Дія", сообщили в онлайн-сервисе государственных услуг в понедельник, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Минюст возобновил работу реестров ЕГР и ГРАГС, поэтому в "Дія" снова доступны:
- Актовые записи
- Услуги ФЛП
- Бронирование работников
- Свидетельства о рождении
- Выписка о месте проживания ребенка
Также заработала подача заявлений в международный Реестр убытков на портале "Дія".
Кроме того, как сообщается, доступны "многие другие услуги".
Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось20.01.25, 11:31 • 102838 просмотров