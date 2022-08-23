“Бронезахист” - страхування від нещасних випадків в умовах воєнного стану

Особливість цього продукту у тому, що він покриває як побутові нещасні випадки (травми, опіки, обмороження, та ін.), так і випадки, отримані цивільними громадянами внаслідок пасивних воєнних дій – влучення снарядів, мін, куль, обрушування будівель, наслідки пожежі, мінування територій, тощо.

Такі події зазвичай є виключенням,але “Бронезахист” якраз їх покриває. Виключенням є лише активна участь у воєнних діях (не можна застрахувати військовослужбовців ЗСУ, прикордонників, співробітники ДСНС, СБУ, поліції, Територіальної оборони, тощо).

Тривалість страхового покриття та суму клієнт може обирати самостійно:



Страхові суми - 100 000, 200 000 та 300 000 грн.



Тривалість страхового покриття - 1, 3, 6 або 12 місяців.



Вартість програм від 250 грн на місяць, вік застрахованих осіб - від 1 до 75 років, територія покриття - весь світ. Це означає, що поліс можна придбати, перебуваючи у будь-якій країні світу та будь-коли, тому що все робиться онлайн за декілька хвилин на сайті компанії. Діяти поліс починає вже на 7-й день після купівлі. Клієнтам доступна цілодобова підтримка Асистансу.

ARX Life — одна з нвйбільш надійних компаній страхування життя, не припиняла працювати з першого дня війни. Компанія спростила життя клієнтам під час воєнного стану, бо наразі для отримання виплат приймаються фотокопії документів, надіслані клієнтами будь-яким каналом зв’язку (електронна пошта, чати). ARX Life також продовжує нараховувати інвестиційний дохід за договорами “Інвестиційне страхування життя”.

За даними рейтингу журналу Insurance Top, за першиий квартал 2022 року ARX Life увійшла у ТОП-5 за преміями, їхня сума становила 69 млн 769 тис. грн. Компанія також увійшла у ТОП-3 за виплатами, їх сума сягнула 11 млн 104 тис. грн.

Бережіть себе та близьких, а “Бронезахист” допоможе бути більш впевненішими у непростий час!