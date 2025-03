Британський журнал The Economist показав ролик з картою України без Криму

"Ми дуже сподіваємося, що таке поважне і всесвітньо відоме видання змінить карту належним чином", - йдеться в повідомленні дипмісії.

Зараз цей ролик на YouTube-каналі журналу відсутній.

Нагадаємо, американське видання The New York Times виправило зображення з картою України в своїй статті від 3 листопада про українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Так, на карті, опублікованій в статті, Крим був відділений від України суцільною чорною лінією - "кордоном", і відрізнявся за кольором. Тепер же Україна і Крим не відрізняються кольором, а на місці "кордону" - пунктирна лінія.

