Британський журнал The Economist показав ролик з картою України без Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Британський щотижневий журнал The Economist показав ролик, в якому була зображена карта України без Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на посольство України в Великій Британії.
"Ми дуже сподіваємося, що таке поважне і всесвітньо відоме видання змінить карту належним чином", - йдеться в повідомленні дипмісії.
Зараз цей ролик на YouTube-каналі журналу відсутній.
Нагадаємо, американське видання The New York Times виправило зображення з картою України в своїй статті від 3 листопада про українського бізнесмена Ігоря Коломойського.
Так, на карті, опублікованій в статті, Крим був відділений від України суцільною чорною лінією - "кордоном", і відрізнявся за кольором. Тепер же Україна і Крим не відрізняються кольором, а на місці "кордону" - пунктирна лінія.
.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.
#crimeaisukraine pic.twitter.com/yoT9NY3P3W