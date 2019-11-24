Британский журнал The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в Великобритании.
"Мы очень надеемся, что такое уважительное и всемирно известное издание изменит некорректно", - говорится в сообщении дипмиссии.
Сейчас этот ролик отсутствует на YouTube-канале журнала.
Напомним, американское издание The New York Times исправило изображение с картой Украины в своей статье от 3 ноября об украинском бизнесмене Игоре Коломойском.
Так, на карте, опубликованной в статье, Крым был отделен от Украины сплошной черной линией - "границей", и отличался по цвету. Теперь же Украина и Крым не отличаются цветом, а на месте "границы" - пунктирная линия.
.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.
#crimeaisukraine pic.twitter.com/yoT9NY3P3W