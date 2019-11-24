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19:19 • 17812 просмотра

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17:12 • 104444 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Британский журнал The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

Киев  •  УНН

 • 15401 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в Великобритании.

"Мы очень надеемся, что такое уважительное и всемирно известное издание изменит некорректно", - говорится в сообщении дипмиссии.

Сейчас этот ролик отсутствует на YouTube-канале журнала.

Напомним, американское издание The New York Times исправило изображение с картой Украины в своей статье от 3 ноября об украинском бизнесмене Игоре Коломойском.

Так, на карте, опубликованной в статье, Крым был отделен от Украины сплошной черной линией - "границей", и отличался по цвету. Теперь же Украина и Крым не отличаются цветом, а на месте "границы" - пунктирная линия.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.
#crimeaisukraine pic.twitter.com/yoT9NY3P3W

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 23, 2019

Украинские Национальные Новости

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