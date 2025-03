Британский журнал The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

"Мы очень надеемся, что такое уважительное и всемирно известное издание изменит некорректно", - говорится в сообщении дипмиссии.

Сейчас этот ролик отсутствует на YouTube-канале журнала.

Напомним, американское издание The New York Times исправило изображение с картой Украины в своей статье от 3 ноября об украинском бизнесмене Игоре Коломойском.

Так, на карте, опубликованной в статье, Крым был отделен от Украины сплошной черной линией - "границей", и отличался по цвету. Теперь же Украина и Крым не отличаются цветом, а на месте "границы" - пунктирная линия.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine pic.twitter.com/yoT9NY3P3W

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 23, 2019