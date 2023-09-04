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Британська розвідка розповіла про хакерські атаки на українське військове ПЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. рф продовжує хакерські атаки з метою викрадення важливої військової інформації, йдеться у черговому звіті на основі розвідданих Міноборони Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

31 серпня 2023 року Національний центр кібербезпеки (НЦКБ) разом з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, спрямовану на мобільні пристрої на базі Android, що використовуються українськими військовими.

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Шкідливе програмне забезпечення під назвою "Infamous Chisel" використовується російською групою кіберзагроз, відомою як Sandworm. Раніше NCSC пов'язував Sandworm з Головним центром спеціальних технологій (ГЦСТ) Головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу росії.

Сумнозвісна програма Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих пристроїв на базі Android, а також збір і викрадення даних з них. Це охоплює націлювання на додатки, що використовуються українськими військовими.

Сумнозвісний Chisel, найімовірніше, використовувався з метою викрадення чутливої військової інформації. Ця діяльність демонструє, що росія продовжує використовувати кіберможливості для підтримки вторгнення в Україну, зазначають аналітики. 

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