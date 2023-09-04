Британская разведка рассказала о хакерских атаках на украинское военное ПО

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 10:29 • 72063 просмотра

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Детали

31 августа 2023 года Национальный центр кибербезопасности (НЦКБ) вместе с международными партнерами опубликовал отчет о кампании вредоносного программного обеспечения, направленной на мобильные устройства на базе Android, используемые украинскими военными.

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Вредоносное программное обеспечение под названием "Infamous Chisel" используется российской группой киберугроз, известной как Sandworm. Ранее NCSC связывал Sandworm с Главным центром специальных технологий (ГЦСТ) Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба россии.

Печально известная программа Chisel обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным устройствам на базе Android, а также сбор и похищение данных с них. Это включает в себя нацеливание на приложения, используемые украинскими военными.

Печально известный Chisel, вероятнее всего, использовался с целью похищения чувствительной военной информации. Эта деятельность демонстрирует, что россия продолжает использовать кибервозможности для поддержки вторжения в Украину, отмечают аналитики. 

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