Британская разведка рассказала о хакерских атаках на украинское военное ПО

Детали

31 августа 2023 года Национальный центр кибербезопасности (НЦКБ) вместе с международными партнерами опубликовал отчет о кампании вредоносного программного обеспечения, направленной на мобильные устройства на базе Android, используемые украинскими военными.

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Вредоносное программное обеспечение под названием "Infamous Chisel" используется российской группой киберугроз, известной как Sandworm. Ранее NCSC связывал Sandworm с Главным центром специальных технологий (ГЦСТ) Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба россии.

Печально известная программа Chisel обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным устройствам на базе Android, а также сбор и похищение данных с них. Это включает в себя нацеливание на приложения, используемые украинскими военными.

Печально известный Chisel, вероятнее всего, использовался с целью похищения чувствительной военной информации. Эта деятельность демонстрирует, что россия продолжает использовать кибервозможности для поддержки вторжения в Украину, отмечают аналитики.

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