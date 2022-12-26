Британська розвідка: росія для оборони будує мінні поля, але у їх ефективності є сумніви

Деталі

У МО Британії вказують, що "з жовтня російські сили переважно зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні". І що це включає встановлення додаткових полів протитанкових та протипіхотних мін, що "майже напевно виходить за межі російських доктринальних установок".

"Мінні поля є ефективною перешкодою для навчених військ лише у тому випадку, якщо вони прикриті спостереженням і вогнем. Серйозною проблемою для російських сил, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навчених сил для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", - зазначили у британській розвідці.

Доповнення

23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що в тимчасово окупованому Криму російські війська розпочали інженерне облаштування оборонних позицій уздовж автодороги Красноперекопськ-Джанкой.