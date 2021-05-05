Британія залучатиме до себе "найталановитіших": Лондон спростив отримання візи переможцям престижних премій

Деталі

За його даними, цей крок є частиною змін в імміграційній системі, спрямованих на залучення до Сполученого Королівства “кращих і найталановитіших” людей з усього світу.

Переможці премій “Оскар”, “Тоні”, Grammy, а також лауреати Нобелівської премії і BRIT Awards стануть одними з тих, хто зможе отримати візу для життя і роботи у Великій Британії за спрощеною програмою. Також цим правом зможуть скористатися особи, які отримали деякі премії в області танцю, моди, архітектури та соціальних наук.

“Лауреати цих премій досягли вершини своєї кар’єри і можуть багато чого запропонувати Великій Британії. Залучення найкращих і найяскравіших фахівців на основі навичок і таланту, якими вони володіють, а не того, звідки вони приїхали, — це саме те, для чого була розроблена наша нова імміграційна система, заснована на балах”, — зазначила глава МВС Великої Британії Пріті Пател.

Довідка

Контроль над імміграцією, в тому числі з найбідніших країн Європейського союзу, був однією з ключових тем референдуму щодо виходу Великої Британії з ЄС в 2016 році. Введена в 2020 році і заснована на балах система видачі віз для роботи і навчання в країні віддає перевагу висококваліфікованим працівникам. Для отримання візи враховуються професійні навички, знання англійської мови і фінансовий стан. З 1 січня 2021 року працівники з ЄС більше не користуються повною свободою пересування у Великій Британії.