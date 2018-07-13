Британія закликала Росію звільнити українських політв'язнів Сенцова, Балуха і Куку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Велика Британія закликала Росію звільнити українських політв'язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха та Емір-Хусейна Куку. Про це йдеться в заяві британського МЗС, передає УНН.
“Троє громадян України, ув’язнених Росією, продовжують голодування з вимогою до російської влади звільнити українських політичних в’язнів. Велика Британія глибоко стурбована погіршенням стану здоров’я трьох українських в’язнів — Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Хусейна Куку”, — йдеться у заяві.
Зазначається, що російська влада арештувала чоловіків за їхню позицію щодо незаконної анексії Криму.
У Британії заявили, що мають тривожну інформацію про стан їхнього здоров'я та поводження з ними. До них не допустили правозахисників та українського омбудсмена.
"Ми стурбовані станом Олега Сенцова, Володимира Балуха та Емір-Хусейна Куку, які голодують з вимогою до керівництва Росії звільнити українських політичних в’язнів. Ув’язнення цих людей та багатьох інших українців виглядає політично вмотивованими, і ми закликаємо владу Росії негайно їх звільнити", - зазначив міністр у справах Європи Алан Данкан.
Як повідомляв УНН, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.
Нагадаємо, суд у Криму відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
У Ростові-на-Дону зник український політв'язень Емір-Хусейн Куку.