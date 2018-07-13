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Британія закликала Росію звільнити українських політв'язнів Сенцова, Балуха і Куку

Британія закликала Росію звільнити українських політв'язнів Сенцова, Балуха і Куку

Київ • УНН

 • 9718 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Велика Британія закликала Росію звільнити українських політв'язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха та Емір-Хусейна Куку. Про це йдеться в заяві британського МЗС, передає УНН.

“Троє громадян України, ув’язнених Росією, продовжують голодування з вимогою до російської влади звільнити українських політичних в’язнів. Велика Британія глибоко стурбована погіршенням стану здоров’я трьох українських в’язнів — Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Хусейна Куку”, — йдеться у заяві.

Зазначається, що російська влада арештувала чоловіків за їхню позицію щодо незаконної анексії Криму.

У Британії заявили, що мають тривожну інформацію про стан їхнього здоров'я та поводження з ними. До них не допустили правозахисників та українського омбудсмена.

"Ми стурбовані станом Олега Сенцова, Володимира Балуха та Емір-Хусейна Куку, які голодують з вимогою до керівництва Росії звільнити українських політичних в’язнів. Ув’язнення цих людей та багатьох інших українців виглядає політично вмотивованими, і ми закликаємо владу Росії негайно їх звільнити", - зазначив міністр у справах Європи Алан Данкан.

Як повідомляв УНН, мати українського режисера Олега Сенцова попросила президента Росії Володимира Путіна про помилування сина.

Нагадаємо, суд у Криму відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

У Ростові-на-Дону зник український політв'язень Емір-Хусейн Куку.

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