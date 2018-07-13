Британия призвала Россию освободить украинских политзаключенных Сенцова, Балуха и Куку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Великобритания призвала Россию освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмир-Хусейна Куку. Об этом говорится в заявлении британского МИД, передает УНН.
"Трое граждан Украины, заключенных Россией, продолжают голодовку с требованием к российским властям освободить украинских политических заключенных. Великобритания глубоко обеспокоена ухудшением состояния здоровья трех украинских заключенных - Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Хусейна Куку", - говорится в заявлении.
Отмечается, что российские власти арестовали мужчин за их позицию по незаконной аннексии Крыма.
В Британии заявили, что имеют тревожную информацию о состоянии их здоровья и обращения с ними. К ним не допустили правозащитников и украинского омбудсмена.
"Мы обеспокоены состоянием Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмир-Хусейна Куку, которые голодают с требованием к руководству России освободить украинских политических заключенных. Заключение этих людей и многих других украинцев выглядит политически мотивированными, и мы призываем власти России немедленно их освободить", - отметил министр по делам Европы Алан Данкан.
Как сообщал УНН, иметь украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента России Владимира Путина о помиловании сына.
Напомним, суд в Крыму отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
В Ростове-на-Дону исчез украинский политзаключенный Эмир-Хусейн Куку.