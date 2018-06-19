Brent торгується нижче 75 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку впали в ціні до 74,87 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:17, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,62%.
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При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 65,51 долара за барель, втративши 0,52%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.