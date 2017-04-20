Brent торгується на рівні 53,10 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку зросли в ціні до 53,10 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:21, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,32%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 50,55 долара за барель, додавши 0,22%.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.