Brent торгується на рівні 52,11 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у вівторок зранку впали в ціні до 52,11 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:17, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,34%.
При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 49,79 долара за барель, втративши 0,02%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 52,03 дол. за барель.