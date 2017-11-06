Brent подорожчала до 62,40 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку зросли в ціні до 62,40 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:16, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,53%.
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 55,86 долара за барель, додавши 0,40%.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 60,82 дол. за барель.