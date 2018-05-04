Бразильська влада заявила, що пожежа у висотній будівлі в Сан-Паулу виникла через коротке замикання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Коротке замикання стало причиною пожежі у висотній будівлі в бразильському місті Сан-Паулу. Як повідомив в четвер журналістам глава департаменту громадської безпеки однойменного штату Мажину Алвес Барбоза Філью, версія ЗМІ про виникнення вогню в результаті сімейної сварки не знайшла підтвердження. Про це повыдомляє УНН з посиланням на місцевий портал UOL.
“Те, що відбулося є нещасним випадком. У будівлі було багато порушень, і, коли до однієї розетки підключили відразу три прилади, це призвело до виникнення пожежі в квартирі”, — цитує Барбозу Філью інформаційний інтернет-портал UOL. “Це не було сімейною сваркою, нічого подібного”, — додав він. За словами представника регіонального уряду, сім’я, яка проживала на п’ятому поверсі, просто одночасно включила мікрохвильовку, холодильник і телевізор.
Раніше газета O Globo з посиланням на очевидця інциденту повідомила, що НП могло стати результатом сімейної сварки. За інформацією видання, сімейна пара, що проживала на 5 поверсі в момент сварки готувала вечерю на вогні, який підтримувався за допомогою спиртовмісної рідини. У розпал сварки дружина нібито штовхнула чоловіка, який в цей момент підливав горючу речовину в вогонь, і їх одяг загорівся. Подружжя швидко скинуло його, але вже не змогло загасити пожежу.
Загибель кого-небудь з мешканців поки не підтверджена, проте шанси знайти живих під завалами фахівці оцінюють як мінімальні. За даними мерії Сан-Паулу, 49 осіб, які могли проживати в згорілій будівлі, поки не повідомили про своє місцезнаходження. Однак відсутність відомостей не означає, що всі ці люди перебували у будівлі в момент пожежі, тому офіційно вони не вважаються зниклими без вести.
Як повідомляв УНН, у Сан-Паоло обвалилася палаюча будівля з людьми всередині.