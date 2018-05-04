Бразильские власти заявили, что пожар в высотном здании в Сан-Паулу возник из-за короткого замыкания

“Произошедшее является несчастным случаем. В здании было много нарушений, и, когда к одной розетке подключили сразу три прибора, это привело к возникновению пожара в квартире”, — цитирует Барбозу Филью информационный интернет- портал UOL. “Это не было семейной ссорой, ничего подобного”, — добавил он. По словам представителя регионального правительства, проживавшая на пятом этаже семья просто одновременно включила микроволновку, холодильник и телевизор.

Ранее газета O Globo со ссылкой на очевидца инцидента сообщила, что ЧП могло стать результатом семейной ссоры. По информации издания, проживающая на пятом этаже семейная пара в момент размолвки готовила ужин на огне, который поддерживался с помощью спиртосодержащей жидкости. В разгар ссоры жена якобы толкнула мужа, который в этот момент подливал горючее вещество в огонь, и их одежда загорелась. Супруги быстро скинули ее, но уже не смогли потушить пожар.

Гибель кого-либо из жильцов пока не подтверждена, однако шансы найти живых под завалами специалисты оценивают как минимальные. По данным мэрии Сан-Паулу, 49 человек, которые могли проживать в сгоревшем здании, пока не сообщили о своем местонахождении. Однако отсутствие сведений не означает, что все эти люди находились в высотке в момент пожара, поэтому официально они не считаются пропавшими без вести.

Как сообщал УНН, в Сан-Паоло обрушилось горящее здание с людьми внутри.