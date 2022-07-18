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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на Український шлях

Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на Український шлях

Київ • УНН

 • 357670 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню на Український шлях. Про це у Twitter повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує УНН.

Цитата

"14 липня міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню у Брукліні на Український шлях", – написав Кислиця.

On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 18, 2022

Нагадаємо

Сьогодні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський.

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