Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на Український шлях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню на Український шлях. Про це у Twitter повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує УНН.
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"14 липня міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню у Брукліні на Український шлях", – написав Кислиця.
On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 18, 2022
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