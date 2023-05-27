Брати Клички привітали киян та українців з Днем Києва

Цитата

"Київ. Древній і сучасний. Створений добром. І завжди – під захистом світлих сил! Серце України б’ється тут. Невпинно, з великою вірою і з великою силою. Силою і працею людей, які люблять, бережуть і захищають своє місто. Київ вистояв. І загоїть рани та ще більше розквітне. Ми переможемо те варварське зло, що вдерлося на нашу землю! Наша єдність і витримка в час випробувань наближають нашу Перемогу! Ми любимо наше місто! І – всі разом – робимо столицю сильнішою, гарнішою і європейською", – сказав Віталій Кличко.

"З Днем народження, Києве! Ти – серце і душа України! Слава Києву! Слава Україні!", – додав Володимир Кличко.

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