Братья Кличко поздравили киевлян и украинцев с Днем Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром записали поздравление для киевлян и всех украинцев по случаю Дня Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram главы столицы.
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"Киев. Древний и современный. Созданный добром. И всегда – под защитой светлых сил! Сердце Украины бьется здесь. Неустанно, с большой верой и с большой силой. Силой и трудом людей, которые любят, берегут и защищают свой город. Киев выстоял. И заживет раны и еще больше расцветет. Мы победим то варварское зло, которое вторглось на нашу землю! Наше единство и выдержка во время испытаний приближают нашу Победу! Мы любим наш город! И – все вместе – делаем столицу сильнее, красивее и европейской", – сказал Виталий Кличко.
"С Днем рождения, Киев! Ты – сердце и душа Украины! Слава Киеву! Слава Украине!", – добавил Владимир Кличко.
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