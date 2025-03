Київ відзначає День міста: куди піти на вихідних

Київська влада пропонує на вихідних цікаві екскурсії

28 травня екскурсія “Як козаки та магістрат на Подолі жили”. Усі бажаючи зможуть дізнатися цікаві таємниці середньовічного Подолу.

Збір учасників на Контрактовій площі, біля фонтану “Самсон” 27 травня о 12:00, 28 травня о 18:00.

“Провулками київського Кудрявця”. Учасники екскурсії ознайомляться з літописними місцями Києва й творіннями багатьох видатних киян.

Збір на Львівській площі, біля пам’ятника Анні Ярославівні 27 та 28 травня о 15:00.

“Київ незвичний — від минулого до сьогодення”. На цій екскурсії можна відкрити для себе незвичні місця Києва та історії про людей, які з ними пов’язані.

Збір учасників біля Золотих воріт, навпроти входу у метро 27 травня о 18:00, 28 травня о 12:00.

Усі екскурсії безкоштовні. Для участі необхідно попередньо зареєструватися на сайті КМДА. Учасникам буде підтверджено реєстрацію телефонним дзвінком або SMS-повідомленням.

Майстер-класи, виставки, концерти

У Музеї історії міста Києва пізнавально-розважальна програму для дітей і дорослих. Автентичні та художні майстер-класи, цікаві лекції, знайомства з історичними персонажами 5 різноманітних виставок.

У сіх бажаючих чекають за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 7, 27 травня з 15:00, 28 травня з 12:30

Ціни: від 80 до 500 гривень.

27-28 травня у музеї Гончара майстри з різних куточків України представлять рукотворні мистецькі вироби. Гончарство, вишивка, ткацтво, соломоплетіння, лозоплетіння, свічкарство, писанкарство, лялькарство, витинанкарство, плетіння з листя кукурудзи та трави, дереворізьблення, кобзарство, ковальство, та ще про багато інших ремесел ви дізнаєтеся безпосередньо від майстрів, які демонструватимуть свої вміння і твори.

Музей Івана Гончара, вулиця Лаврська, 19, з 10:00.

Вартість квитка від 50 гривень.

28 травня Національний музей історії України підготував спеціальну програму до Дня Києва. Локація майстрів-реконструкторів давніх музичних інструментів, локація реконструкторів обладунків та одягу, концерт бандуристів та ще багато чого цікаво.

З 12:00 всіх бажаючих чекають на вулиці Володимирській,2.

Вартість квитка: 100 гривень.

27 травня о 15:00 у Протасовому Яру відбудеться відкриття Фестивалю пам’яті Романа Ратушного “Протасів Яр”.

Вхід безкоштовний.

У кінотеатрі “Жовтень” вже тривають кіноподорожі вулицями улюбленого міста. Фотовиставка Kyiv on air фотографа Сергія Рістенка, перегляди фільмів, виставка стріт-арт-фоторобіт Surface and inner mood of the city Антона Борисенка та ярмарка “НЕРЕЧИЗМ”

27 травня кінотеатр чекає гостей з 14:00, 28 травня — з 11:00.

27 травня о 15:00 в музеї Миколи Лисенка концерт “Україна-Італія” У програмі концерту — вірші українських та італійських поетів на музику композитора Миколи Лисенка у виконанні тенора та баса.

Вартість квитків: 200 грн.

О 19:00 27 травня концерт “Рок-балади в саду”. Локація — Ботанічний сад ім. Гришка. Пролунають найпопулярніші хіти Queen, Nirvana, Metallica, Beatles, Scorpions, AC/DC, The Rolling Stones, Pink Floyd, та інших славетних рок-музикантів.

Квитки: від 350 грн.

28 травня Концерт в Андріївській церкві солістів Національного будинку музики.

Початок о 18:00.

Вартість квитків: від 400 гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві відновили роботу велопатруль і кавалерія