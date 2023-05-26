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29 березня, 17:57 • 274668 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 370044 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 305312 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 340198 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304923 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221935 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206429 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165357 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537582 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 175557 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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Київ відзначає День міста: куди піти на вихідних

Київ відзначає День міста: куди піти на вихідних

Київ • УНН

 • 1516428 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У неділю, 28 травня, Київ відзначатиме День міста. Через війну потужних масових заходів не заплановано. Однак, киянам та гостям міста все одно пропонують декілька локацій, де можна буде цікаво провести час, пише УНН.

Київська влада пропонує на вихідних цікаві екскурсії

28 травня екскурсія “Як козаки та магістрат на Подолі жили”. Усі бажаючи зможуть дізнатися цікаві таємниці середньовічного Подолу.

Збір учасників на Контрактовій площі, біля фонтану “Самсон” 27 травня о 12:00, 28 травня о 18:00.

“Провулками київського Кудрявця”. Учасники екскурсії ознайомляться з літописними місцями Києва й творіннями багатьох видатних киян.

Збір на Львівській площі, біля пам’ятника Анні Ярославівні 27 та 28 травня о 15:00.

“Київ незвичний — від минулого до сьогодення”. На цій екскурсії можна відкрити для себе незвичні місця Києва та історії про людей, які з ними пов’язані.

Збір учасників біля Золотих воріт, навпроти входу у метро 27 травня о 18:00, 28 травня о 12:00.

Усі екскурсії безкоштовні. Для участі необхідно попередньо зареєструватися на сайті КМДА. Учасникам буде підтверджено реєстрацію телефонним дзвінком або SMS-повідомленням.

Майстер-класи, виставки, концерти

У Музеї історії міста Києва пізнавально-розважальна програму для дітей і дорослих. Автентичні та художні майстер-класи, цікаві лекції, знайомства з історичними персонажами 5 різноманітних виставок.
У сіх бажаючих чекають за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 7, 27 травня з 15:00, 28 травня з 12:30
Ціни: від 80 до 500 гривень.

27-28 травня у музеї Гончара майстри з різних куточків України представлять рукотворні мистецькі вироби. Гончарство, вишивка, ткацтво, соломоплетіння, лозоплетіння, свічкарство, писанкарство, лялькарство, витинанкарство, плетіння з листя кукурудзи та трави, дереворізьблення, кобзарство, ковальство, та ще про багато інших ремесел ви дізнаєтеся безпосередньо від майстрів, які демонструватимуть свої вміння і твори.
Музей Івана Гончара, вулиця Лаврська, 19, з 10:00.
Вартість квитка від 50 гривень.

28 травня Національний музей історії України підготував спеціальну програму до Дня Києва. Локація майстрів-реконструкторів давніх музичних інструментів, локація реконструкторів обладунків та одягу, концерт бандуристів та ще багато чого цікаво.
З 12:00 всіх бажаючих чекають на вулиці Володимирській,2.
Вартість квитка: 100 гривень.

27 травня о 15:00 у Протасовому Яру відбудеться відкриття Фестивалю пам’яті Романа Ратушного “Протасів Яр”.
Вхід безкоштовний.

У кінотеатрі “Жовтень” вже тривають кіноподорожі вулицями улюбленого міста. Фотовиставка Kyiv on air фотографа Сергія Рістенка, перегляди фільмів, виставка стріт-арт-фоторобіт Surface and inner mood of the city Антона Борисенка та ярмарка “НЕРЕЧИЗМ”
27 травня кінотеатр чекає гостей з 14:00, 28 травня — з 11:00.

27 травня о 15:00 в музеї Миколи Лисенка концерт “Україна-Італія” У програмі концерту — вірші українських та італійських поетів на музику композитора Миколи Лисенка у виконанні тенора та баса.
Вартість квитків: 200 грн.

О 19:00 27 травня концерт “Рок-балади в саду”. Локація — Ботанічний сад ім. Гришка. Пролунають найпопулярніші хіти Queen, Nirvana, Metallica, Beatles, Scorpions, AC/DC, The Rolling Stones, Pink Floyd, та інших славетних рок-музикантів.
Квитки: від 350 грн.

28 травня Концерт в Андріївській церкві солістів Національного будинку музики.
Початок о 18:00.
Вартість квитків: від 400 гривень.

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