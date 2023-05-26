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19:26 • 44247 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103059 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106684 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106940 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101318 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93882 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110020 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131278 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170733 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Киев отмечает День города: куда пойти на выходных: куда пойти на выходных

Киев отмечает День города: куда пойти на выходных: куда пойти на выходных

Киев • УНН

 • 1516422 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В воскресенье, 28 мая, Киев будет отмечать День города. Из-за войны серьезных массовых мероприятий не запланировано. Однако, киевлянам и гостям города все равно предлагают несколько локаций, где можно будет интересно провести время, пишет УНН.

Киевская власть предлагает на выходных интересные экскурсии

28 мая экскурсия “Как казаки и магистрат на Подоле жили”. Все желающие смогут узнать интересные тайны средневекового Подола.

Сбор участников на Контрактовой площади, возле фонтана “Самсон” 27 мая в 12:00, 28 мая в 18:00.

“Переулками киевского Кудрявца”. Участники экскурсии ознакомятся с летописными местами Киева и творениями многих выдающихся киевлян.

Сбор на Львовской площади, возле памятника Анне Ярославовне 27 и 28 мая в 15:00.

“Киев необычный — от прошлого к настоящему”. На этой экскурсии можно открыть для себя необычные места Киева и истории о людях, которые с ними связаны.

Сбор участников у Золотых ворот, напротив входа в метро 27 мая в 18:00, 28 мая в 12:00.

Все экскурсии бесплатные. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте КГГА. Участникам будет подтверждена регистрация телефонным звонком или SMS-сообщением.

Мастер-классы, выставки, концерты

В Музее истории города Киева познавательно-развлекательная программа для детей и взрослых. Аутентичные и художественные мастер-классы, интересные лекции, знакомства с историческими персонажами 5 разнообразных выставок.
Всех желающих ждут по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 7, 27 мая с 15:00, 28 мая с 12:30
Цены: от 80 до 500 гривен.

27-28 мая в музее Гончара мастера из разных уголков Украины представят рукотворные художественные изделия. Гончарство, вышивка, ткачество, соломоплетение, лозоплетение, свечкарство, писанкарство, кукольничество, вытынанкарство, плетение из листьев кукурузы и травы, резьба по дереву, кобзарство, кузнечное дело, и еще о многих других ремеслах вы узнаете непосредственно от мастеров, которые будут демонстрировать свои умения и произведения.
Музей Ивана Гончара, улица Лаврская, 19, с 10:00.
Стоимость билета от 50 гривен.

28 мая Национальный музей истории Украины подготовил специальную программу ко Дню Киева. Локация мастеров-реконструкторов древних музыкальных инструментов, локация реконструкторов доспехов и одежды, концерт бандуристов и еще много чего интересного.
С 12:00 всех желающих ждут на улице Владимирской, 2.
Стоимость билета: 100 гривен.

27 мая в 15:00 в Протасовом Яру состоится открытие Фестиваля памяти Романа Ратушного “Протасов Яр”.
Вход бесплатный.

В кинотеатре “Жовтень” уже продолжаются кинопутешествия по улицам любимого города. Фотовыставка Kyiv on air фотографа Сергея Ристенко, просмотры фильмов, выставка стрит-арт-фоторабот Surface and inner mood of the city Антона Борисенко и ярмарка “НЕРЕЧИЗМ”
27 мая кинотеатр ждет гостей с 14:00, 28 мая — с 11:00.

27 мая в 15:00 в музее Николая Лысенко концерт “Украина-Италия” В программе концерта — стихи украинских и итальянских поэтов на музыку композитора Николая Лысенко в исполнении тенора и баса.
Стоимость билетов: 200 грн.

В 19:00 27 мая концерт “Рок-баллады в саду”. Локация — Ботанический сад им. Гришко. Прозвучат самые популярные хиты Queen, Nirvana, Metallica, Beatles, Scorpions, AC/DC, The Rolling Stones, Pink Floyd, и других знаменитых рок-музыкантов.
Билеты: от 350 грн.

28 мая Концерт в Андреевской церкви солистов Национального дома музыки.
Начало в 18:00.
Стоимость билетов: от 400 гривен.

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