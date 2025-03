Киев отмечает День города: куда пойти на выходных: куда пойти на выходных

Киевская власть предлагает на выходных интересные экскурсии

28 мая экскурсия “Как казаки и магистрат на Подоле жили”. Все желающие смогут узнать интересные тайны средневекового Подола.

Сбор участников на Контрактовой площади, возле фонтана “Самсон” 27 мая в 12:00, 28 мая в 18:00.

“Переулками киевского Кудрявца”. Участники экскурсии ознакомятся с летописными местами Киева и творениями многих выдающихся киевлян.

Сбор на Львовской площади, возле памятника Анне Ярославовне 27 и 28 мая в 15:00.

“Киев необычный — от прошлого к настоящему”. На этой экскурсии можно открыть для себя необычные места Киева и истории о людях, которые с ними связаны.

Сбор участников у Золотых ворот, напротив входа в метро 27 мая в 18:00, 28 мая в 12:00.

Все экскурсии бесплатные. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте КГГА. Участникам будет подтверждена регистрация телефонным звонком или SMS-сообщением.

Мастер-классы, выставки, концерты

В Музее истории города Киева познавательно-развлекательная программа для детей и взрослых. Аутентичные и художественные мастер-классы, интересные лекции, знакомства с историческими персонажами 5 разнообразных выставок.

Всех желающих ждут по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 7, 27 мая с 15:00, 28 мая с 12:30

Цены: от 80 до 500 гривен.

27-28 мая в музее Гончара мастера из разных уголков Украины представят рукотворные художественные изделия. Гончарство, вышивка, ткачество, соломоплетение, лозоплетение, свечкарство, писанкарство, кукольничество, вытынанкарство, плетение из листьев кукурузы и травы, резьба по дереву, кобзарство, кузнечное дело, и еще о многих других ремеслах вы узнаете непосредственно от мастеров, которые будут демонстрировать свои умения и произведения.

Музей Ивана Гончара, улица Лаврская, 19, с 10:00.

Стоимость билета от 50 гривен.

28 мая Национальный музей истории Украины подготовил специальную программу ко Дню Киева. Локация мастеров-реконструкторов древних музыкальных инструментов, локация реконструкторов доспехов и одежды, концерт бандуристов и еще много чего интересного.

С 12:00 всех желающих ждут на улице Владимирской, 2.

Стоимость билета: 100 гривен.

27 мая в 15:00 в Протасовом Яру состоится открытие Фестиваля памяти Романа Ратушного “Протасов Яр”.

Вход бесплатный.

В кинотеатре “Жовтень” уже продолжаются кинопутешествия по улицам любимого города. Фотовыставка Kyiv on air фотографа Сергея Ристенко, просмотры фильмов, выставка стрит-арт-фоторабот Surface and inner mood of the city Антона Борисенко и ярмарка “НЕРЕЧИЗМ”

27 мая кинотеатр ждет гостей с 14:00, 28 мая — с 11:00.

27 мая в 15:00 в музее Николая Лысенко концерт “Украина-Италия” В программе концерта — стихи украинских и итальянских поэтов на музыку композитора Николая Лысенко в исполнении тенора и баса.

Стоимость билетов: 200 грн.

В 19:00 27 мая концерт “Рок-баллады в саду”. Локация — Ботанический сад им. Гришко. Прозвучат самые популярные хиты Queen, Nirvana, Metallica, Beatles, Scorpions, AC/DC, The Rolling Stones, Pink Floyd, и других знаменитых рок-музыкантов.

Билеты: от 350 грн.

28 мая Концерт в Андреевской церкви солистов Национального дома музыки.

Начало в 18:00.

Стоимость билетов: от 400 гривен.

