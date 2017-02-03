Бойовики зранку обстріляли Сартану, постраждалих немає - П.Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Бойовики у п'ятницю зранку обстріляли Сартану неподалік від Маруполя, є пошкодження будівель, постраждалих немає. Про це повідомив начальник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сартана. О 5.30 бойовики обстріляли селище. Пошкоджений ток агроцеху та приватний будинок. Постраждалих немає", - повідомив він.
Нагадаємо, напередодні, з 1 на 2 лютого, бойовики двічі застосовували "Гради" в секторі "Маріуполь".