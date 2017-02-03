Боевики утром обстреляли Сартану, пострадавших нет - П.Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Боевики в пятницу утром обстреляли Сартану неподалеку от Маруполя, есть повреждения зданий, пострадавших нет. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сартана. В 5:30 боевики обстреляли поселок. Поврежден ток агроцеха и частный дом. Пострадавших нет", - сообщил он.
Напомним, накануне, с 1 на 2 февраля, боевики дважды применяли "Грады" в секторе "Мариуполь".