Боевики утром обстреляли Сартану, пострадавших нет - П.Аброськин

"Сартана. В 5:30 боевики обстреляли поселок. Поврежден ток агроцеха и частный дом. Пострадавших нет", - сообщил он.

Напомним, накануне, с 1 на 2 февраля, боевики дважды применяли "Грады" в секторе "Мариуполь".