Бойовики застосували 120 міліметрові міномети в районі шахти "Бутівка" – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Бойовики застосували 120 міліметрові міномети в районі шахти "Бутівка", а також 82-міліметрові міномети в районі Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На донецькому напрямку, з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник бив по наших позиціях під Авдіївкою. Зі 120-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв захисників шахти "Бутівки". По позиціям поруч населеного пункту Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї", - зазначили в штабі АТО.
Крім того, на луганському напрямку, міномети калібру 82мм противник застосував по позиціям поруч населеного пункту Кримське, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв позиції поруч населених пунктів Станиця Луганська та Донець.
Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, сьогодні в зоні проведення АТО бойовики 28 разів обстріляли сили АТО і двоє українських військових отримали поранення.