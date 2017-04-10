Боевики применили 120 миллиметровые минометы в районе шахты "Бутовка" - штаб

"На донецком направлении, с 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим позициям в Авдеевка. Из 120-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников шахты "Бутовка". По позициям рядом населенного пункта Зайцев враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в штабе АТО.

Кроме того, на луганском направлении, минометы калибра 82мм противник применил по позициям рядом населенного пункта Крымское, а из гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции рядом населенных пунктов Станица Луганская и Донец.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, сегодня в зоне проведения АТО боевики 28 раз обстреляли силы АТО и двое украинских военных получили ранения .