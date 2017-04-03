Бойовики за добу режиму "тиші" 32 рази обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вели вогонь по позиціях українських військових, використовуючи переважно важке озброєння. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють, що за минулу добу поранено одного українського воїна.
Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська за минулу добу 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В.Муженко: 98% військових до 20 років не хочуть покидати зону АТО
“Найбільшу вогневу активність противник проявляв на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях морських піхотинців у районі Павлополя. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Красногорівки. Провокаційний вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї застосовував поблизу Водяного, Широкиного та Чермалика,” — вказали у прес-центрі АТО.
“На Донецькому напрямку, найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З гранатометів обстрілював захисників Зайцевого, Троїцького та шахти Бутівка. З великокаліберних кулеметів гатив по позиціях поблизу Кам’янки та Опитного. В районі Троїцького активізувався ворожий снайпер,” — додали в штабі.
Зазначають, що на Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по опорних пунктах наших військ поруч населеного пункту Кримське. Зі стрілецької зброї обстрілювали захисників Валуйського та Станиці Луганської.
“Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму „Тиші“ та вогонь у відповідь не відкривали,” — додали в АТО.
Як повідомляв УНН, з 1 квітня розпочався “режим тиші” в АТО.