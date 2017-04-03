Боевики в сутки режима "тишины" 32 раза обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза вели огонь по позициям украинских военных, используя преимущественно тяжелое вооружение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
Сообщают, что за минувшие сутки ранен один украинского воина.
Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска за минувшие сутки 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.
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"Наибольшую огневую активность противник проявлял на Мариупольском направлении. С минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям морских пехотинцев в районе Павлополь. С минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Красногоровки. Провокационный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия применял вблизи Водяного, Широкино и Чермалык ", - указали в пресс-центре АТО.
"На Донецком направлении, наибольшее количество обстрелов была зафиксирована в Авдеевка, защитников которой враг накрывал огнем минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С гранатометов обстреливал защитников Зайцева, Троицкого и шахты Бутовка. С крупнокалиберных пулеметов бил по позициям вблизи Каменки и опытно. В районе Троицкого активизировался вражеский снайпер ", - добавили в штабе.
Отмечают, что на Луганском направлении, с автоматических гранатометов российско-террористические подразделения вели огонь по опорным пунктам наших войск рядом населенного пункта Крымское. Из стрелкового оружия обстреливали защитников Валуйского и Станицы Луганской.
"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим" Тишины "и огонь не открывали," - добавили в АТО.
Как сообщал УНН, с 1 апреля начался "режим тишины" в АТО.