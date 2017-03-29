Бойовики за добу 61 раз обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 61 раз вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
Повідомляють, що за минулу добу поранено трьох українських військовослужбовців.
“Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцького, захисників яких ворог накривав вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм. По опорних пунктах в районі Кам’янки, Кримського та Луганського противник застосовував міномети калібру 120мм. Позиції поблизу Опитного обстрілював з мінометів калібру 82мм. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Авдіївки, Пісків, Невельського та Опитного. По позиціях в районі Луганського та Кримського противник вів вогонь з озброєння БМП,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Маріупольському напрямку, з мінометів калібру 82мм російсько-окупаційні війська обстрілювали опорні пункти в районі Тарамчука та Красногорівки. По захисниках Водяного, Павлополя, Лебединського та Красногорівки противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поруч Широкиного застосував зенітну установку ЗУ-23-2. У районі Гнутового та Водяного активізувались ворожі снайпери,” — додали в штабі.
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Зазначають, що на Луганському напрямку, по опорних пунктах поблизу Новозванівки російсько-терористичні підрозділи били з великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 120мм та 82мм. По позиціях поблизу Новоолександрівки ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Так, аби подавити вогневу активність ворога сили АТО відкривали вогонь у відповідь.