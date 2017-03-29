Боевики в сутки 61 раз обстреляли силы АТО - штаб

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103075 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118507 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177485 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129637 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124625 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117160 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106478 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики в сутки 61 раз обстреляли силы АТО - штаб

Боевики в сутки 61 раз обстреляли силы АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 10516 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

Сообщают, что за минувшие сутки ранены трое украинских военнослужащих.

"Эпицентром огневого противостояния остается Донецкий направление. Горячее было поблизости Авдеевки и Троицкого, защитников которых враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм и 82мм. По опорным пунктам в районе Каменки, Крымского и Луганского противник применял минометы калибра 120мм. Позиции вблизи опытно обстреливал из минометов калибра 82мм. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Авдеевки, Песков, Невельского и опытно. По позициям в районе Луганского и Крымского противник вел огонь из вооружения БМП ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Мариупольском направлении, из минометов калибра 82мм российско-оккупационные войска обстреливали опорные пункты в районе Тарамчук и Красногоровки. По защитниках Водяного, Павлополь, Лебединского и Красногоровки противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом Широкино применил зенитную установку ЗУ-23-2. В районе Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы ", - добавили в штабе.

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Отмечают, что на Луганском направлении, по опорным пунктам вблизи Новозвановка российско-террористические подразделения били из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм и 82мм. По позициям вблизи Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Так, чтобы подавить огневую активность противника силы АТО открывали огонь.

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