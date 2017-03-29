Боевики в сутки 61 раз обстреляли силы АТО - штаб

Сообщают, что за минувшие сутки ранены трое украинских военнослужащих.

"Эпицентром огневого противостояния остается Донецкий направление. Горячее было поблизости Авдеевки и Троицкого, защитников которых враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм и 82мм. По опорным пунктам в районе Каменки, Крымского и Луганского противник применял минометы калибра 120мм. Позиции вблизи опытно обстреливал из минометов калибра 82мм. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Авдеевки, Песков, Невельского и опытно. По позициям в районе Луганского и Крымского противник вел огонь из вооружения БМП ", - указали в пресс-центре АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главнокомандующий НАТО в Европе: США должны рассмотреть предоставление Украине летального вооружение

"На Мариупольском направлении, из минометов калибра 82мм российско-оккупационные войска обстреливали опорные пункты в районе Тарамчук и Красногоровки. По защитниках Водяного, Павлополь, Лебединского и Красногоровки противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом Широкино применил зенитную установку ЗУ-23-2. В районе Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы ", - добавили в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики обстреляли Широкино из зенитных установок - штаб

Отмечают, что на Луганском направлении, по опорным пунктам вблизи Новозвановка российско-террористические подразделения били из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм и 82мм. По позициям вблизи Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Так, чтобы подавить огневую активность противника силы АТО открывали огонь.