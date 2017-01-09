Бойовики за добу 51 раз обстріляли сили АТО, поранено трьох бійців – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 51 раз вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
У повідомленні зазначають, що три військовослужбовці зазнали поранень.
“На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Широкине. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів вони вели вогонь по Мар’їнці, Гнутовому, Троїцькому, Водяному, Талаківці, та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Красногорівку, Гнутове, Широкине. По Мар’їнці вогонь вела БМП противника, а по Талаківці — танк,” — вказали у прес-центрі АТО.
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“На Луганському — з мінометів різних калібрів — Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї — Новозванівку, Лопаскіне та Станицю Луганську. По Троїцькому стріляв снайпер,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Донецькому напрямку — зі 122 міліметрової артилерії — Луганське. З 82 міліметрових мінометів — по Авдіївці, Майорську та Луганському. А з гранатометів та стрілецької зброї — по Луганському, Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника.